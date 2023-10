"Io ero fuori dallo stadio, sentivo i fischi provenire forti dalla macchina. Quelli più forti si sono sentiti nel riscaldamento". Così Christian Vieri, durante la Bobo Tv, a proposito dell'ambiente che i tifosi dell'Inter hanno preparato per il ritorno dell'odiato ex Romelu Lukaku nel match di ieri sera contro la Roma.

"Ero a vedere la partita con Costanza (Caracciolo, ndr) che a fine primo tempo mi ha detto che aveva male al collo perché guardava solo da una parte - la battuta dell'ex bomber -. Le ho detto che alla Roma non interessava andare nell'altra metà campo. Va bene, la Roma ha degli infortunati, allora non giochi più? Dovevano mandare Lukaku a fare la guerra, non è possibile non giocare. Mai visto una Roma così, non sono mai venuti avanti. Dalla tv non si apprezza come dal vivo, mi dispiace perché la Roma è un club importante... L'Inter fa quello che vuole, è troppo forte. E' stata una partita noiosa perché non c'erano spazi".

