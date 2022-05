“E’ stato un campionato meraviglioso, il più bello degli ultimi 10/12 anni. E’ stato emozionante fino all’ultimo secondo per scudetto e salvezza. Il prossimo anno ci sarà anche la Juventus e saranno 4 squadre a lottare per il tricolore”. Sono le parole che Bobo Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato durante l'evento della Lega Serie A a New York "Calcio is back".