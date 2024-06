Emiliano Martinez ne ha combinata un'altra delle sue. Il portiere titolare dell'Argentina, impegnato questa notte contro il Cile, è stato immortalato dai telefonini dei tifosi cileni presenti in massa nel settore dietro la porta difesa dall'estremo difensore dell'albiceleste, mentre esultava in faccia ai sostenitori avversari, dritto sui cartelloni pubblicitari, un attimo dopo la rete siglata dal suo omonimo Lautaro che ha regalato vittoria e qualificazione agli argentini.

Emiliano Martínez celebrating in front of Chile fans after Lautaro's goal



pic.twitter.com/rlF7TVT3yZ