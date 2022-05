A fine stagione è molto più che probabile che Arturo Vidal lascerà l'Inter. Ma il Flamengo, destinazione a lui assai gradita, potrebbe rimanere un sogno per Re Arturo. infatti, secondo Guia do Boleiro, le richieste economiche del centrocampista cileno spaventerebbero la dirigenza del Mengao, che non piuò garantirgli lo stesso stipendio percepito dalla stella del club, Gabriel Barbosa. Per questa ragione, benché i discorsi tra le parti fossero arrivati piuttosto avanti, oggi il Flamengo starebbe valutando un'alternativa per il centrocampo, vale a dire Thiago Mendes del Lione. Un obiettivo più gradito sia per questioni anagrafiche (30 anni) sia perché lo stipendio da lui richiesto sarebbe più alla portata delle finanze dei rossoneri.