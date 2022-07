"Tanta storia in una sola foto!", abbinata alla bandiera del Cile, a un 'cinque' con le mani e a un cuore. Fresco di risoluzione contrattuale con l'Inter e prossimo a legarsi al Flamengo, Arturo Vidal ha pubblicato una foto sui social che lo ritrae con l'amico Alexis Sanchez, anche lui in lista d'uscita dal club nerazzurro. Post che potrebbe essere banalmente interpretato come un gesto d'affetto estemporaneo nei confronti dell'amico, oppure come l'indicazione della volontà di Vidal di convincere Sanchez a raggiungerlo in Brasile per continuare insieme a fare la storia. A ognuno la propria interpretazione.