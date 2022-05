Come riportato alcuni giorni fa, Arturo Vidal ha portato in tribunale Carlos Albornoz, cugino da parte di madre, per una sospetta frode ai suoi danni visto che il parente gli gestive buona parte delle sue attività. La Tercera oggi racconta come Vidal sia venuto a conoscenza delle irregolarità del cugino nell'ultimo suo rientro in patria per le gare della Roja. "Al di là del solito percorso che fa, che prevede la visita dei suoi cavalli al Circolo Ippico, questa volta Vidal ha chiesto di essere condotto al Circolo Chicureo, uno dei suoi principali investimenti. Il centrocampista dell'Inter, come raramente ha fatto, ha chiesto di visitare le strutture in cui ha iniettato ingenti somme sin dal 2014, proprio insieme a suo cugino. Una volta giunto sul luogo, diversi lavoratori lo hanno avvicinato non per chiuedere un selfie o un autografo, ma per rievelare di non essere pagati da troppo tempo. Vidal ha inoltre notato il deterioramento dei locali e delle macchine utilizzate, chiedendo lumi a suo cugino le cui scuse però non hanno convinto.