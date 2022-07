La speranza del Boca Juniors di arrivare ad Arturo Vidal è svanita in poche settimane. Il Flamengo ha praticamente concretizzato l'accordo con il cileno, che nelle prossime ore è atteso a Rio de Janeiro per visite e firma. A fare la differenza, riporta l'edizione argentina di Marca, è stata la somma che Vidal percepirà al Mengao per il suo anno e mezzo di contratto: 3,6 milioni di euro, un ammontare impossibile per il Boca e che rimarca l'attuale differenza di competitività tra club brasiliani e argentini.