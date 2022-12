Intervistato da DAZN per il format 'DAZN Talks', Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, si è raccontato parlando della sua carriera e dei suoi modelli: "Ho giocato quattro gare in A con la maglia del Cagliari, prima di passare all'Empoli. Ho esordito a San Siro contro l'Inter, ricordo la prima parata, anche un po' fortunata, su Christian Eriksen. Peccato aver subito gol a dieci minuti dalla fine e non essere riusciti a vincere. Il mio modello è Samir Handanovic: lo seguivo fin da quando ero bambino, lui era all'Udinese ed ha contribuito a portare la squadra in Champions.