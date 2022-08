"Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l’intero sistema calcio. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive''. Queste le parole della sottosegretaria Valentina Vezzali a termine del tavolo tenutosi oggi con i rappresentanti di DAZN e della Lega Serie A per discutere delle soluzioni ai problemi verificatasi nei giorni scorsi per la trasmissione delle partite sulla piattaforma ott.