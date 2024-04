Terna arbitrale tutta femminile per la prima volta in Serie A domenica a San Siro, quando alle 12.30 scenderanno in campo Inter e Torino per il lunch match della 34esima giornata. Dirigerà l'incontro Maria Sole Ferrieri Caputi, esordiente alla Scala del Calcio e con i nerazzurri, che si avvarrà dell'assistenza di Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.