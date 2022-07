Matias Vecino si avvicina alla Lazio. E Giuliano Giannichedda approva la mossa di mercato: "La squadra mi sembra più adatta al gioco di Sarri - dice l'ex centrocampista a TMW Radio -. Sicuramente può fare un grande campionato e disturbare le prime. Dobbiamo vedere come finisce con Luis Alberto, che in termini di qualità ti dà tanto. Con Vecino si colma forse il problema e forse servirebbe un altro sforzo in difesa e un vice Immobile".