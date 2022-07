Uno dei nomi più caldi del mercato della Juventus, Nicolò Zaniolo è uno dei giocatori che Stefano Vecchi , oggi allenatore della Feralpisalò, conosce bene. Ex allenatore dell'Inter Primavera, Vecchi visse da protagonista il passaggio del centrocampista dal settore giovanile nerazzurro alla Roma avendolo allenato la stagione prima. Una storia che si ripete che potrebbe trovare la sua conclusione - scrivono i colleghi di TuttoJuve.com che per l'occasione hanno intervistato l'ex guida della Primavera dell'Inter.

Zaniolo-Juve, quale è il tuo pensiero? Giusto scommettere su di lui?

"Sarebbe un qualcosa di importante, perché a giovarne sarebbe il ragazzo e la Juve che si assicurerebbe un giocatore forte. Al momento è in una squadra top come la Roma, ma tornare a calcare il palcoscenico della Champions sarebbe un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Uno step in più. Ha indubbiamente delle qualità e delle doti devastanti, solo gli infortuni lo hanno un po' frenato. La dimostrazione, però, è che un ragazzo forte, poiché ha disputato l'ultima stagione come se non avesse avuto niente".

Zaniolo potrebbe essere il volto Juventus per i prossimi dieci anni? Che ne pensi?

"Sì, mi auguro possa diventare il volto della Juventus. Ha delle qualità importantissime, ovunque andrà il mio augurio è che potrà esprimersi al meglio. Per me vale tutti i soldi che le società vogliono spendere per lui".