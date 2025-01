Impegnato nell'inseguimento al Padova capolista del girone A della Serie C, Stefano Vecchi, allenatore del Vicenza, viene intervistato dalla Gazzetta dello Sport raccontando come vive questo duello tutto a tinte biancorosse: "È una sfida molto bella tra due piazze che storicamente si portano dietro una grande rivalità. Per tenere il loro passo dobbiamo forzarci ad andare oltre i nostri limiti e questo non fa altro che migliorarci. Abbiamo punti da prima in classifica, ma siamo secondi: questo fa capire il tipo di percorso che stiamo facendo. Ho un gruppo forte, a livello tecnico e umano: dobbiamo spingere".

Nel passato di Vecchi c'è anche una lunga esperienza all'Inter, con dei passaggi anche in prima squadra nell'annata 2016-2017. Ma cosa gli è rimasto di quell'esperienza, arrivata peraltro in una stagione a dir poco travagliata? "Mi rimane la soddisfazione di vedere alcuni miei ex giocatori che oggi si stanno imponendo tra Serie A e B. Penso che questo vada oltre le singole vittorie