Nella lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Franco Vázquez ha aperto il cassetto dei ricordi per parlare dell'Europa League vinta il 21 agosto del 2020 con la maglia del Siviglia: "Finalmente dopo le finali perse, abbiamo vinto contro l’Inter di Conte - le parole del Mudo -. È stato il mio primo trofeo. Venivamo da un periodo difficile, quello del Covid, mi sarebbe piaciuto festeggiare con tutti i tifosi. Il Siviglia ha l’Europa League nel sangue ma arrivare in finale e trovarsi l’Inter non era cosa da poco. Sapevo che quella fosse una delle mie ultime occasioni per vincere qualcosa. Mancava poco per andar via e volevo farlo con un trofeo".