Intervistato dal portale Numero-Diez.com, Carlo Vanzini, voce della Formula Uno di Sky Sport, ha brevemente parlato anche della sfida di Champions League tra la sua Inter e il Viktoria Plzen, match point per gli ottavi di finale: "Bisogna stare molto attenti, non dobbiamo credere di essere già passati. Con quell’atteggiamento rischiamo di perdere una chance d’oro, devono giocare come se avessero davanti il Barcellona o il Real Madrid. Vediamo che succede”.