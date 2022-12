Protagonista di una chiacchierata con Gazzetta.it all'insegna della nostalgia del calcio anni 2000, Ighli Vannucchi ha raccontato una delle sue prodezze fatte su un campo di Serie A, la punizione vincente in un Empoli-Inter 3-4 del 6 novembre 2002: "E chi se la scorda? Giocavamo al Castellani, c’era Toldo in porta. Recoba era in barriera: appena segnai venne subito a darmi il cinque: aveva ammirato il gesto tecnico, fu sportivo. Però in quella stessa gara aveva segnato un gran gol pure lui, porca miseria. Sarebbe stato anche divertente giocarci insieme. Se fosse rimasto in provincia, forse avrebbe espresso molto di più il suo talento: era un fenomeno".