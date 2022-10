L'esperto Paolo Valeri della sezione di Roma dirigerà l'Inter per la seconda volta in questa stagione domani sera al Franchi contro la Fiorentina, dopo il tonfo della Dacia Arena contro l'Udinese dello scorso 18 settembre. Valeri ha diretto l'Inter per ben 37 volte in carriera, con un bilancio per i nerazzurri di 20 vittorie, nove pareggi e otto sconfitte.