Conferenza stampa per Ruben Baraja, tecnico del Valencia che domani farà il suo debutto nella Liga 2024-2025 affrontando il Barcellona. L'allenatore dei Taronges si sofferma inevitabilmente anche sulle questioni mercato, che riguardano in particolare le possibile uscite di Cenz Özkacar, Cesar Tarrega e Yarek Gasiorowski, accostato negli ultimi giorni all'Inter ma per il quale Barja ha parole importanti: "Siamo ottimisti sulla loro progressione e prestazione, hanno un peso importante vista la loro età. L'anno scorso Yarek ha giocato 13 o 14 partite con la prima squadra, è pronto per competere con garanzie; è stato dei migliori dell'Europeo Under 19 dove giocano i migliori della sua età e noi ci fidiamo ciecamente di lui".

Baraja successivamente aggiugne: "Il mercato poi è aperto, a tante squadre mancano giocatori, il mercato è così. Ci sono realtà che non possiamo controllare, ma vediamo situazioni di giocatori che lasciano i loro club per un sacco di soldi e non possiamo gestirle".