Un bel libro da regalare a un tifoso interista con l'inizio del nuovo anno? Perché no, magari un libro che parli proprio di tifosi nerazzurri. E' disponibile su canali fisici e online l'opera di Andrea Rossi, edita da Urbone Publishing, intitolata 'Questa è la nostra storia. I racconti e i ricordi dei tifosi nerazzurri vol. 1'. Per riassumerne il contenuto, ecco la prefazione di Luigi Maria Prisco, uno che l'interismo lo ha nel DNA di famiglia: "La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Questa è un’antologia d’amore senza pretese di completezza e assolutezza nel soggettivo universo delle emozioni. Gli autori sono i quasi 600 tifosi, che raccontano la loro fede con veridicità e trasparenza. L’essenza dell’Interismo non è certo comprimibile in un libro: va vissuta. Ma dalle testimonianze di chi ha intinto la penna nel proprio cuore e fissato le cicatrici della loro anima, si può percepire il valore dell’appartenenza nella straordinaria scelta di essere interisti. Perché questa è la nostra storia ed è a noi che compete scrivere il grande racconto della passione nerazzurra".

Per acquistare il libro basta cliccare QUI.