E sono cinque: Francesco Pio Esposito ha trovato quest'oggi il suo quinto gol stagionale con la maglia dello Spezia, ancora una volta decisivo per la vittoria della formazione di Luca D'Angelo che ha superato nel pomeriggio il Modena per 1-0. L'attaccante di proprietà dell'Inter deve ringraziare il fratello Salvatore, autentico artefice della marcatura con la sua perseveranza nella percussione nell'area canarina grazie alla quale riesce a trovare a pochi passi dalla porta Pio che non deve fare altro che insaccare. Con questo successo, lo Spezia aggancia momentaneamente in vetta il Pisa di Filippo Inzaghi.