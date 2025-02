Bel gesto da parte dell'Inter in occasione della partita contro il Genoa: il club nerazzurro ha invitato infatti i piccoli pazienti del reparto di Chirurgia Pediatrica, diretto dal Professor Ernesto Leva, ad assistere al match andato in scena sabato scorso. L’Inter, da sempre al fianco dei bambini ricoverati al Policlinico di Milano, partecipa al progetto in collaborazione con la Fondazione Cieli Azzurri e il CSI (Centro Sportivo Italiano), che si propone di arricchire il percorso di guarigione dei bambini usciti da un trattamento chirurgico, offrendo loro e alle loro famiglie opportunità uniche di svago e condivisione nel mondo dello sport e della cultura.

Ben 23 bambini e le loro famiglie hanno potuto assistere alla partita dal primo anello dello Stadio San Siro, per alcuni quasi un sogno questa prima volta davanti a un vero importante campo da calcio. I ragazzi hanno potuto sventolare maglie e sciarpe nerazzurre e apprezzare il gol di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, che ha portato la squadra in vetta alla classifica, divertendosi fra le coreografie delle curve e provando a intonare i cori, una serata davvero da ricordare, anche perché hanno potuto fare anche sul prato di gioco una foto ricordo con il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, in compagnia dei medici Ernesto Leva, Direttore della Chirurgia Pediatrica e Alfredo Berrettini, Direttore dell'Urologia Pediatrica.