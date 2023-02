Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi giorni, adesso è ufficiale: Zdenek Zeman torna sulla panchina del Pescara per la terza volta, raccogliendo il testimone dal dimissionario Alberto Colombo. L'annuncio è arrivato oggi da parte del club abruzzese. "Se sono qua vuol dire che sono contento. Se ho fatto pace con Sebastiani? Siamo sempre stati in pace. Pescara è una bella città, c'è un ambiente bello e spero di ritrovarlo: sono qua per lavorare, mi piace il calcio e mi piace lavorare sul campo, nella speranza di raggiungere qualche obiettivo. Vorrei poi rivedere i tifosi come 12 anni fa", ha detto il tecnico boemo.