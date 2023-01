Come anticipato nelle scorse ore da TyC Sports, Carlos Alcaraz, giovane centrocampista classe 2000 entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter, è stato ceduto al Southampton. Adesso è ufficiale: il gioiellino del Racing Avellaneda "si è trasferito al Southampton, in Premier League, per 13.650.000 euro più una plusvalenza del 15% in caso di futura cessione. Buona fortuna, caro Charly, per questa nuova fase" si legge sul canale Twitter del club argentino.