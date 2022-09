FC Internazionale Milano e Kopron , azienda italiana leader nel settore della logistica aziendale, annunciano di aver siglato un accordo di partnership per le prossime due stagioni calcistiche. Ecco il comunicato del club nerazzurro:

"Si consolida così un binomio produttivo e di qualità con nuovi progetti all’insegna dell’innovazione e dell’eccellenza. Dopo anni al fianco della famiglia Inter e un legame che è proseguito con una collaborazione che ha supportato la valorizzazione degli impianti sportivi del Club, Kopron ritorna come Official Supplier di FC Internazionale Milano. Grazie al nuovo accordo, il brand sarà presente sia allo stadio San Siro che al Suning Training Centre e avrà visibilità online sul sito ufficiale del Club. Kopron sarà inoltre coinvolto in molte attività di marketing e di comunicazione al fianco di Inter".