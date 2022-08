Niente Barça per Cesar Azpilicueta. Il difensore spagnolo ha deciso di proseguire in Blues e ha siglato il rinnovo con il Chelsea fino al 2024. Un prolungamento che allontana, quantomeno per il momento, Denzel Dumfries da Londra. Secondo i tabloid inglesi infatti, Thomas Tuchel avrebbe individuato nell'esterno nerazzurro il possibile sostituto del suo capitano qualora lo spagnolo avesse preso la via catalana.