Impegno in casa contro il Sassuolo per l'Udinese, atteso poi alla prossima giornata di campionato dal match con l'Inter. Un appuntamento che al momento non rimbalza nella testa di Sandi Lovric: "Abbiamo parlato e lavorato duro questa settimana, vogliamo e dobbiamo fare meglio e cercare di vincere questa partita - dice il centrocampista bianconero a Sky Sport -. Il Sassuolo è una squadra forte, con tanta qualità. Il rientro di Pereyra? Tutti sappiamo l’importanza del Tucu, è il nostro capitano. È un giocatore fondamentale e siam felici che sia tornato".