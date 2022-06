Udogie in orbita Inter, Deulofeu in orbita Napoli, Molina è molto ambito. Insomma, all'Udinese non si dorme proprio sonni tranquilli. Prova a portare tranquillità il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino, fresco del prolungamento del contratto: "Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci", ha detto intervistato da Udinese Tv.