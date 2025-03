Il futuro di Arda Güler al Real Madrid appare sempre più in bilico: separato in casa nelle Merengues, il centrocampista turco sembra stufo della situazione e sembra intenzionato a lasciare la Spagna, con l'Inter pronta a fare un tentativo per lui. Nel frattempo, Güler si concentra sugli impegni con la Nazionale turca e il CT Vincenzo Montella gli dedica un pensiero in conferenza stampa: "Arda è un giocatore speciale. Se non c'è continuità, potresti non essere in grado di dare il 100%, ma dobbiamo essere sensibili riguardo ad Arda perché è un calciatore speciale. Quando ci sono calciatori speciali, puoi fare delle scelte. Conosciamo i loro talenti".