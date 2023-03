Mehmet Büyükekşi, presidente della Federcalcio turca, tiene particolarmente alla qualificazione della Nazionale di Stefan Kuntz a Euro 2024: "E' estremamente importante per noi perché si svolgerà in Germania, dove abitano molti cittadini turchi - le sue parole rilasciate a cronisti all'arrivo in Armenia -. Spero che domani lotteremo per ottenere il miglior risultato, idem martedì a Bursa. Il nostro team tecnico e i giocatori sono pronti. Il nostro obiettivo è poter partecipare all'Europeo in Germania. Vogliamo quindi raggiungere il maggior numero di spettatori e giocare le nostre partite come se giocassimo in casa nostra.