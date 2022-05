Sono stati annunciati i convocati da parte del ct della Nazionale turca Stefan Kuntz per le partite di Nations League contro Far Oer, Lituania e Lussemburgo. Convocazioni che hanno suscitato qualche polemica in patria, in particolare tra i tifosi del Fenerbahçe indispettiti dall'assenza di İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş e Serdar Aziz, i principali rappresentanti del club gialloblu, a favore di Berkan Kutlu del Galatasaray a loro dire protagonista di un'annata non degna della convocazione. Presente in lista il nerazzurro Hakan Calhanoglu. Venerdì, conferenza stampa del ct tedesco e inizio del raduno.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).