Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha ricevuto il 'Premio alla carriera come Dirigente', in occasione del 'Gran Galà del 2° Trofeo Italo Galbiati'. "Ci tenevo a ringraziare tutti, questo è un premio bellissimo per quello che rappresenta Italo Galbiati - le parole del diesse riportate sul sito ufficiale del club milanese -. L'ho conosciuto e ho avuto la fortuna di apprezzarlo in tutti questi anni, è stato il secondo storico di Capello ma penso che avesse dei valori che andavano oltre questa figura professionale. Ha dato tantissimo al calcio ed è stato un padre per tutti i ragazzi che ha incontrato nella sua lunga carriera. Mi ritengo fortunato perché nel mio percorso, grazie a degli amici in comune, ho avuto la fortuna di incontrare Italo, di conoscerlo e di apprezzarlo come uomo. Avendo conosciuto anche Riccardo, ci tenevo ancora di più a questo premio e sono contento che il comitato e il Cimiano abbiano pensato a me, grazie ancora a tutti".