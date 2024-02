Il giornalista Riccardo Trevisani ha comentato così sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio il match vinto dall'Inter in casa contro la Juventus, criticando apertamente l'approccio della formazione di Massimiliano Allegri: "Il problema di fondo è sempre la difesa ad oltranza di chi difende ad oltranza. Ma il messaggio che passa a volte può essere pericoloso quando è l'unica soluzione. L'Inter ha giocato in casa diverse partite e sapete chi ha fatto un solo tiro in porta contro di loro? La Juventus con un tiro nemmeno pericoloso di Vlahovic e la Roma di Mourinho. Non è un problema di giocatori. Quando dicono che contro l'Inter ci si può solo chiudere in difesa, non è vero. Vi stanno dicendo una grande balla, vi prendono in giro. Lo hanno dimostrato il Bologna e il Sassuolo che hanno segnato due reti a San Siro. Non hanno giocatori più forti di Roma e Juventus, è solo una questione di mentalità" ha aggiunto il telecronista di Mediaset.

E ancoa: "Se tu aspetti nella tua area contro l'Inter, ti bullizzeranno sempre. Se invece pressi, accorci e riparti, è tutta un'altra storia. Non è una coincidenza che Juventus e Roma abbiano perso giocando così contro l'Inter. Hanno giocato contro una mentalità da provinciale ed hanno perso solo 1-0 ma solo per una casualità. I nerazzurri hanno dominato ma non solo il Barcellona di Guardiola e il Milan di Sacchi. Non sono ingiocabili ma vanno affrontati in un'altra maniera".