Passando in rassegna le prime due giornate di campionato per Sportmediaset, Riccardo Trevisani non ha cambiato idea sulle sue favorite nella corsa scudetto di questa stagione: "Napoli meglio di Inter e Milan? Parola grossa, le milanesi partono davanti: lo dice la classifica dello scorso anno e anche il livello attuale. Con Romelu Lukaku l’Inter parte sempre dall'1-0, la contestazione nei suoi confronti è da 'Scherzi a parte', fa piuttosto sorridere. I nerazzurri hanno perso Ivan Perisic ma hanno ripreso Big Rom: secondo me si sono rafforzati".