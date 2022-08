Dagli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha offerto la sua analisi del momento dell'Inter a pochi giorni dall'inizio del campionato: "Non bisogna deprimersi, perché la rosa rimane sempre la più forte del campionato con Milan Skriniar. Piuttosto, bisogna trovare soluzioni. Certe cose vanno cambiate, a partire dalla difesa: Stefan de Vrij è in difficoltà da un anno, Samir Handanovic addirittura da più tempo. Va messa a posto la fase difensiva perché si sono già presi troppi gol e poi il mercato deve chiudersi per scaricare l'ansia, visto che Milan Skriniar e Denzel Dumfries rimangono in bilico. Comunque, visto anche il campionato passato, ha più problemi la Juventus dell'Inter".