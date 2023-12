All'indomani dalla vittoria della Juventus sul Monza e ad un giorno dalla trasferta di Napoli, l'Inter è momentaneamente seconda in classifica ma con un big match tutto da giocare. A commentare la situazione del momento che riguarda la squadra di Inzaghi è Riccardo Trevisani, presente nel salotto di Sportmediaset: "Se i nerazzurri adesso sentono la pressione? Sì. Ma è come se l’Inter partisse da 1-0, è chiaro che è un risultato fittizio ma sa di avere davanti un giocatore che fila differenza in ogni partita.

Rispetto alle altre volte però in cui la Juventus ha giocato prima e quindi è andata temporaneamente sopra in classifica, questa volta l’Inter gioca a Napoli, un avversario che si è ritrovato. L’Inter ha sì, un giocatore come Lautaro davanti, molto forte che ha pure parzialmente riposato con il Benfica, ma ha anche un avversario forte che Mazzarri ha ricaricato, diverso quantomeno nella testa rispetto a quello di Garcia. Per l’Inter sarà complicato anche perché dall’altra parte c’è Osimhen che ha una discreta voglia di giocare, fare gol e rientrare nei panni di fuori classe che indossava lo scorso anno".