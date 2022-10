Dopo la surreale esperienza del Camp Nou, per i tifosi interisti che si recheranno domani a Monaco di Baviera per assistere al match dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco la trasferta si presenta decisamente meno restrittiva. Sul sito ufficiale dello stadio, sono fornite le indicazioni per l'accesso: chi decide di arrivare con la metropolitana dovrà scendere alla fermata Fröttmaning e seguire il percorso del nuovo ponte pedonale fino allo stadio. Unica richiesta, quella di rispettare la grande riserva naturale che costeggia il vialone.

Nel settore nord-ovest dell'Allianz Arena si trova il nuovo parcheggio per gli ospiti per auto e autobus. Il pagamento o la registrazione della targa per la tariffa di parcheggio di 10 euro per le auto viene effettuato esclusivamente tramite riconoscimento delle targhe online o in loco presso il parcheggio automatico. Gli autobus si pagano in contanti in loco, il parcheggio è di 25 euro. Il parcheggio per gli ospiti è aperto dalle ore 9:30 del giorno della partita.