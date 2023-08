Sarà Simona Rolandi la conduttrice della nuova edizione della 'Domenica Sportiva', lo storico programma della seconda serata di Rai2. Alberto Rimedio, telecronista della Nazionale e conduttore lo scorso anno, resta come opinionista. Eraldo Pecci, Lele Adani e Adriano Panatta saranno gli opinionisti fissi in studio. Alla moviola, la new entry Mauro Bergonzi, che dopo l’esperienza in Mediaset passa sulla tv di Stato.