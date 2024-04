Dopo il pareggio di quest'oggi contro il Frosinone, il Torino è atteso sabato dalla gara di San Siro contro l'Inter, che contro i granata potrebbe avere la seconda palla match per lo Scudetto in caso di mancata vittoria nel derby. Come si prepara una partita di questo calibro? Matteo Paro, vice del tecnico del Toro Ivan Juric, risponde così ai microfoni di DAZN: "L'Inter è una grande squadra. Noi abbiamo il nostro obiettivo, vedremo quale sarà il loro. Però anche se vincono lo Scudetto vorranno fare bene, noi dobbiamo giocare per il nostro obiettivo e puntare a metterli in difficoltà. Pensando che qualunque avversaria è difficile da affrontare, quelle che stanno sopra come quelle che stanno sotto".