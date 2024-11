Interpellato da TMW Radio, l'agente Davide Torchia ha spiegato perché è stato giusto, a suo avviso, allargare la prossima finestra di calciomercato estiva con dieci giorni dal 1° al 10 giugno.

"C'è più interesse a sapere la seconda parte del mercato e la sua fine. In questa finestra si aiutano i club che partecipano al nuovo Mondiale per club, con contratti che scadono proprio durante questo evento - dice -. Si può così poi anticipare anche qualcosa per l'anno successivo. E' stato giustamente allargato a tutti, altrimenti darebbe un vantaggio a Inter e Juventus, così la concorrenza può anticipare qualche discorso per la stagione successiva. Sulla seconda finestra, sappiamo che si aprirà a luglio e vedremo quando si concluderà. Io spero che si chiuda giustamente prima dell'inizio del campionato. Per tutti, allenatori, presidente, è meglio chiudere certi discorsi prima dell'inizio del campionato".