Che consiglio darebbe a Porto e Braga, le due portoghesi impegnate contro Inter in Champions e Sporting Braga in Conference League? Questa una delle domande rivolte al general manager della Roma Tiago Pinto nel corso del suo intervento al 'Thinking Football Summit' di Oporto. Il dirigente giallorosso rievoca la cabala a proposito dei Dragoes: "Al Porto di Sergio Conceiçao non posso dire nulla, perché se la memoria non mi inganna ha sempre eliminato le squadre italiane. Dev'essere lui a darmi un consiglio, semmai".