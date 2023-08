Disponibile online l'episodio numero 7 di 'New Brothers', il format lanciato da Inter Media House e Paramount+ per presentare i nuovi acquisti in una veste alternativa, quasi epica, alimentando la fantasia dei tifosi e mettendo in mostra il talento della struttura dedicata alla produzione di contenuti multimediali del club nerazzurro. Da poco è online il video di presentazione di Emil Audero, intitolato 'The Forbidden Gate', tratto da una leggenda indonesiana: 'Ogni porta ha il suo guardiano. Non sfidatelo'. A seguire il filmato.

Una porta e un guardiano che non riposa mai: "New Brothers" è tornato

"The Forbidden Gate" è ora disponibile #ForzaInter #WelcomeEmil pic.twitter.com/82BmpcAJZm — Inter (@Inter) August 12, 2023