Momenti di tensione ieri sera tra Claudio Lotito e Adriano Galliani all'interno di un cinema dove si stava presentando il film "C'è anche domani", dedicato alla vita dello scomparso imprenditore Ennio Doris. Il patron della Lazio, come riferito da Repubblica, ha cominciato a incalzare l'ad del Monza: "Ti sei schierato con Gravina, dillo che stai con loro". Galliani ha provato ad andarsene dalla sala, ma è servita anche la mediazione di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: "Anche in commissione oggi lo hai difeso, io non te lo perdono". Insomma, fuoco e fiamme anche in seno alla politica calcistica della FIGC.