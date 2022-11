Daniele Adani si difende con una brevissima dichiarazione dopo le critiche ricevute per la sua telecronaca durante Argentina-Messico, che molti tifosi sui social hanno giudicato fin troppo calorosa. In particolare era stata giudicata un po' eccessiva la reazione dopo il gol di Lionel Messi che ha portato in vantaggio l'Albiceleste nella seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022: "Commenti sulla mia telecronaca? Non rilascio interviste, grazie. Ha parlato Messi, io ho solo trasferito”, le sue parole all'Adnkronos.