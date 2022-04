L'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, a margine dell'evento in ricordo di Artemio Franchi, è tornato a esprimersi a proposito della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2022: "La Nazionale di oggi ha un alibi meraviglioso, ha vinto l'Europeo e quando si vince l'Europa bisogna togliersi il cappello. Poi è andata male per i Mondiali in Qatar, è dunque necessario fare qualche altra riflessione sl sistema. Io avevo detto di non importare a tonnellate gli stranieri, che invece sono arrivati nei nostri settori giovanili. Sono comunque positivo per il futuro, anche se ci sono grandi nubi sulla questione economica, soprattutto del calcio professionistico".