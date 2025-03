Si parla anche di Nazionale nell'intervista rilasciata a QS da Marco Tardelli. L'ex centrocampista non nasconde di rivedersi in Nicolò Barella, colonna della mediana dell'Inter e di quella azzurra: "Credo che l’Italia si sia rialzata, il ct ha capito i propri errori ed è molto importante. I giovani per guardare al futuro li abbiamo, le nostre nazionali Under lo dimostrano. Dobbiamo solo farli giocare di più. Un centrocampista totale che mi ricorda? Senz'altro Barella".

C'è poi spazio per un breve commento anche sulla crisi del Milan e sulla lotta scudetto: "Credo che stiano pagando errori della società, c'è troppa confusione. Eppure i calciatori sono di qualità. E con Pioli le cose non andavano così male. L'Atalanta? Non la scopriamo certo adesso. E come il Napoli potrà concentrarsi solo sul campionato. È lì e può giocarsi tutto".