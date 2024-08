Ospite di 90esimo minuto, Marco Tardelli ha commentato così la prova dei nerazzurri ieri sera contro il Lecce: "Nell’Inter di oggi, nonostante la vittoria contro il Lecce, ci sono dei giocatori ancora indietro con la preparazione, come Nicolò Barella. Indietro di condizione, che non sono al massimo. Intanto stanno continuando a crescere tutti quanti. Questa squadra che oggi è uscita con i tre punti, ha la rosa grande, dove non senti la differenza con chi entra nel secondo tempo".