Contro la Croazia l'Italia dovrà fare a meno di Federico Dimarco. Senza l'interista, alla squadra di Spalletti mancherà una bella spinta? A rispondere è Marco Tardelli che ai microfoni di Rai 2 dice: "A parte che il Dimarco visto fino adesso non è quello dell'ultimo periodo della stagione dell'Inter", ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Manca una bella spinta ma abbiamo altri giocatori come Bellanova, Darmian se lui dovesse mancare. Non si è allenato, non è detto che non giocherà. Certo, con Dimarco c'è qualcosa in più".