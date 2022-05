Che cosa dobbiamo guardare per capire come finirà la finale? A domanda precisa rivoltagli dal collega della Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli, doppio ex di Inter e Juve, ha risposto senza pensarci: "L’atteggiamento dell’Inter. L’Inter deve stare attenta a distribuire le forze, se spende tutto per la Coppa Italia può pagare in campionato. Giocherà con la formazione migliore, poi bisognerà capire come si gestiranno inconsciamente".