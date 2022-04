Ai microfoni di Tuttosport il presidente della SPAL Joe Tacopina ha parlato degli investitori che s'approcciano al calcio italiano: "Non sono sorpreso che stiano investendo in tanti, ma che siano serviti dieci anni ad altre proprietà Usa per seguire la strada che avevo inaugurato a Roma. Il calcio italiano è una opportunità per gli investitori americani perché è un prodotto dal prezzo sottostimato, ma con grandissimi margini di crescita e quindi di guadagno".