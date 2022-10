Durante la conferenza al fianco di Allegri alla vigilia di Champions, Wojchech Szczesny affronta anche il tema scudetto e la lotta che, secondo il portiere della Juventus, vede ancora in corsa anche l'Inter: "È un campionato equilibrato, ci sono cinque squadre che lottano per lo scudetto - dice il polacco -. Ci sono più scontri diretti ma ora pensiamo alla Champions, non ha senso pensare al campionato: siamo 7 punti dietro, c'è una rincorsa da fare. Un passetto alla volta, ci arriveremo".